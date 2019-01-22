Dha Dış - Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi

Rus basını, Moskova'ya giden uçağın Afganistan'a kaçırılmak istendiğini; uçağın Sibirya'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptığını; alkollü olduğu iddia edilen korsanın gözaltına alındığını duyurdu.

Rus basını, Moskova'ya giden uçağın Afganistan'a kaçırılmak istendiğini; uçağın Sibirya'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptığını; alkollü olduğu iddia edilen korsanın gözaltına alındığını duyurdu.



Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak, sarhoş olduğu iddia edilen yolcunun ikna edilmesinin ardından kalkış yaptığı limana indiği belirtildi.



Uçak, Surgut kentinden 14: 55'te Moskova Şeremetyovo Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı.



REN TV, Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.

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