Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu
50 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya
'nın St. Petersburg
kentinde bulunan Saint Petersburg
Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.
görüntü dökümü
----------------
Çöken kısımdaki oluşan çatlaklar
Çökme anları
Binanın dış görüntüsü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: DHA
Rusya'da Üniversite Binası Çöktü! 21 Kişi Enkaz Altına Kaldı
Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi
Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi