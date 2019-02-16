Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

50 dakika önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.

görüntü dökümü

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Çöken kısımdaki oluşan çatlaklar

Çökme anları

Binanın dış görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: DHA

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