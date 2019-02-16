Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

Dha Dış - Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

49 dakika önce

Dha DIŞ - Rusya'da üniversitenin bir kısmında meydana gelen çökme, paniğe neden olduRusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Dha DIŞ - Rusya'da üniversitenin bir kısmında meydana gelen çökme, paniğe neden oldu

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

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