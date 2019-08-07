Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Rusya'da zift deposunda yangın
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DHA DIŞ- Rusya'da zift deposunda yangın

1 saat önce

Rusya'da termik santral yakınında bulunan zift deposunda yangın çıktı.

Rusya'da termik santral yakınında bulunan zift deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, başkent Moskova yakınlarında bulunan Dzerzhinsky şehrindeki sanayi mahallesinde çıktı. Yangın sonucunda, 4 metre yüksekliğinde ve 300 metre karelik alana sahip zift deposu küle döndü. Yangını söndürmek için olay yerine 9 itfaiye arabası ve 30 itfaiye personeli sevk edildi. Yangının termik santrale sıçramaması için çaba sarf edilirken, santralin yangından etkilenmediği bildirildi.
İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:52 Kaynak: DHA
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