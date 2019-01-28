Dha Dış - Rusya'dan ABD Uçağına Önleme
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.
Rusya
Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi
'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği; bunun üzerine havalanan Su-27'nin ABD
uçağına 'güvenli mesafede' yaklaştığı; ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından üsse döndüğü vurgulandı.
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Rus makamlarının paylaştığı önleme uçuşunun görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: DHA
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