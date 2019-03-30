Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya: Ilyushin Il-112v İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Dha Dış - Rusya: Ilyushin Il-112v İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

26 dakika önce

Rusya, Ilyushin IL-112V tipi askeri nakliye uçağının ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dha Dış - Rusya: Ilyushin Il-112v İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi, System.String[]
Rusya, Ilyushin IL-112V tipi askeri nakliye uçağının ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

TASS haber ajansı, uçağın yaptığı uçuşun ardından Voronezh Uçak İmalat Şirketi'nin havaalanına iniş yaptığını, uçuşun başarılı gerçekleştiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

TASS haber ajansı, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maradona'nın Galatasaray'ın Kapısından Döndüğü Ortaya Çıktı Çin'in Yolladığı 65 Tonluk Tıbbi Malzeme Yardımı Venezuela'ya Ulaştı Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 14:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya: Ilyushin Il-112v İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]