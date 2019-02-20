Dha Dış - Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı
1 saat önce
Dha DIŞ - Rusya, insansız sualtı aracı 'Poseidon'un görüntülerini yayınladıRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Dha DIŞ - Rusya, insansız sualtı aracı 'Poseidon'un görüntülerini yayınladı
Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun başarıyla sonuçlandığı belirtilen testin görüntülerinde 'Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
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