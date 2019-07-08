DHA DIŞ- Rusya: İran'ın hareketleri kaygı verici
43 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov
, İran
'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.
Peskov, İran'ın, 'İran Nükleer Anlaşması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi ve Rusya'nın mevcut krizi diplomasiyle çözme amacında olduğunu hatırlattı.
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