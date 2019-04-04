Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, İran ve Türkiye Parlamenterleri 10 Nisan'da Buluşacak

Dha Dış - Rusya, İran ve Türkiye Parlamenterleri 10 Nisan'da Buluşacak

1 saat önce

Rusya, İran ve Türkiye'nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan'da Duma'da düzenleneceği ve özellikle Suriye'deki durumun görüşüleceği bildirildi.

Dha Dış - Rusya, İran ve Türkiye Parlamenterleri 10 Nisan'da Buluşacak, System.String[]
Rusya, İran ve Türkiye'nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan'da Duma'da düzenleneceği ve özellikle Suriye'deki durumun görüşüleceği bildirildi. 

Federasyon Konseyi'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Duma'da Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve İran'ın parlamentoları, Rusya federal meclisinin uluslararası ilişkiler komitelerinin ilk ortak toplantısına katılacak" denildi. 

Görüşülecek konular arasında Suriye'deki durum bulunuyor. Açıklamada, "Konstantin Kosaçev, ülkedeki durum hakkındaki durum ve barış sürecine ilişkin perspektiflere ilişkin raporu sunacak" denildi. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:12 Kaynak: DHA

10 Nisan, Türkiye, İran, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir Son Dakika! AK Parti'den Seçim Açıklaması: Lehimize 11 Bin 109 Oy Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, İran ve Türkiye Parlamenterleri 10 Nisan'da Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]