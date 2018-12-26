Dha Dış - Rusya: İsrail, İki Sivil Yolcu Uçağını Doğrudan Tehdit Etti
17 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 14 füzenin imha edildiğini; jetlerin iki sivil uçağı tehdit ettiğini söyledi.
Rusya
Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail
ordusunun Suriye
'nin başkenti Şam
'a düzenlediği saldırıda 14 füzenin imha edildiğini; jetlerin iki sivil uçağı tehdit ettiğini söyledi.
Konaşenkov, İsrail'e ait 6 F-16 savaş uçağının Lübnan
hava sahasından Suriye topraklarına hava saldırısı düzenleyerek, iki yolcu uçağı için tehdit oluşturduğunu; Rusya'ya ait olmayan bu yolcu uçaklarının Beyrut
ve Şam havalimanlarına iniş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:49 Kaynak: DHA
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