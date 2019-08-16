DHA DIŞ - Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
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Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladıRusya (DHA) - Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
Rusya (DHA) - Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.
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