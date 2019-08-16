Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
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DHA DIŞ - Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

5 dakika önce

Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladıRusya (DHA) - Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
Rusya (DHA) - Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.
İnsansız Hava Aracı, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:32 Kaynak: DHA
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