Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
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DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

3 dakika önce

Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı, System.String[]
Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın görüntüleri


İnsansız Hava Aracı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:33 Kaynak: DHA
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