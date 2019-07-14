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DHA DIŞ- Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu'yla işbirliğimiz devam edecek

3 saat önce

– Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya'nın Orta Doğu'yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.

DHA DIŞ- Rusya: S-400 teslimatı konusunda Orta Doğu'yla işbirliğimiz devam edecek, System.String[]
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Rus cephanesinin bölgeye teslimatı kapsamında Rusya'nın Orta Doğu'yla işbirliğine devam edeceğini söyledi.
Slutsky, RT TV Channel'a verdiği röportajda, Türkiye'ye kurulmaya başlanan S-400 SAM sistemlerinin 'ilk hamle' olduğunu belirterek, "Türkiye ilk hamle. Rusya'dan çıkan S-400 ve daha üst düzey silah sistemleri bölgede görülmeye devam edecek. Yakından işbirliğine devam edeceğiz çünkü bu tür işbirliklerin hacmi oldukça yüksek. Her açıdan bu işbirliğini artırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.


- Rusya
Orta Doğu, Rusya, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
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