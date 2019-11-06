Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib'e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı
Son Dakika Güncel DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib'e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı

DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib'e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'de Salı gecesi başlayan ve Çarşamba sabahı boyunca devam eden saldırısında hedef aldığı bölgede en az üç çocuk hayatını kaybederken, beş hastane çalışanı da yaralandı.

DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib'e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'de Salı gecesi başlayan ve Çarşamba sabahı boyunca devam eden saldırısında hedef aldığı bölgede en az üç çocuk hayatını kaybederken, beş hastane çalışanı da yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Suriye'de gerilimlerin azaldığı bölge olarak bilinen İdlib'de Rus savaş uçaklarının art arda 12 saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, söz konusu saldırıların bölgedeki bir çocuk hastanesi ve çeşitli binaları hedef aldığı vurgulandı. Saldırılarda en az üç çocuğun hayatını kaybettiği söylenirken, çocukların anneleri ise saldırı sonrası oluşan enkazdan kurtarıldı. Bunun yanında saldırılan hedef aldığı hastanede ise beş çalışanın da yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki gönüllülerin saldırı sonrası oluşan enkaz altında kalan yaralıları kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

Görüntü dökümü:

Gönüllülerin enkaz çalışmaları


Çarşamba, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'yi, İdlib'te El Kaide bağlantılı örgütler sakladı
Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:56:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Rusya savaş uçağı İdlib'e saldırdı: En az üç ölü, beş yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]