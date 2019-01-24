Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya Savaş Uçağımız, İsveç Uçağını 'Sınır İhlaline Karşı' Önledi

Dha Dış - Rusya Savaş Uçağımız, İsveç Uçağını 'Sınır İhlaline Karşı' Önledi

1 saat önce

Dha DIŞ - Rusya Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önlediRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.

Dha DIŞ - Rusya Savaş uçağımız, İsveç uçağını 'sınır ihlaline karşı' önledi

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu.

TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı', Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

DHA, İsveç, Rusya Federasyonu, Güncel
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