DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı
4 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemlerinin yaptığı atışları içeren bir video yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemlerinin yaptığı atışları içeren bir video yayınladı.
Astrahan Bölgesi'nin Kapustin Yar poligonunda gerçekleştirilen atışa dair bakanlık, bunun Kuzey Filosu'na bağlı hava savunma birliklerinin yeni sistemle yaptığı ilk atışlar olduğunu vurguladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tor-M2DT uçaksavar füzesi ve yapılan atışlar
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