Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı

4 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemlerinin yaptığı atışları içeren bir video yayınladı.

DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Tor-M2DT uçaksavar füze sistemlerinin yaptığı atışları içeren bir video yayınladı.

Astrahan Bölgesi'nin Kapustin Yar poligonunda gerçekleştirilen atışa dair bakanlık, bunun Kuzey Filosu'na bağlı hava savunma birliklerinin yeni sistemle yaptığı ilk atışlar olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Tor-M2DT uçaksavar füzesi ve yapılan atışlar


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı Suudi Bakan, Arap aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermelerini istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Rusya, Tor-M2DT uçaksavar füze sisteminin atış görüntüsünü yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]