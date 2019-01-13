Dha Dış - Rusya, Ukrayna'nın Türk İnsansız Araçlarını Almasını Yorumladı
11 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Kiev'in Türk insansız araçlarını satın alması haberlerine değinerek, silahların sevkiyatının Ukrayna'daki krizi kötüleştirmemesi gerektiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Kiev
'in Türk insansız araçlarını satın alması haberlerine değinerek, silahların sevkiyatının Ukrayna
'daki krizi kötüleştirmemesi gerektiğini bildirdi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko
, Türkiye
ile insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalandığını açıkladı.
Zaharova "Kommersant" gazetesine verdiği röportajda, "İkili askeri teknik işbirliği egemen ülkelerin ayrıcalıklarıdır. Sorun şu ki, Ukrayna iç silahlı kriz yaşıyor, başka bir deyişle iç savaş var. Bu iç krizin uluslararası yansıması da var, çünkü çoğu ülke ve uluslararası kuruluş, barış sürecinde aracılık yapıyor ve bu ülkeler sorunun sadece barışsal yollarla çözülmesini istiyorlar. Bu yüzden, Kiev rejimine silah sevkiyatı Ukrayna krizinin kötüleşmesine neden olmamalı" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:29 Kaynak: DHA
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