Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Ukraynalı Denizcilerin Tutukluluk Süresini Uzattı

Dha Dış - Rusya, Ukraynalı Denizcilerin Tutukluluk Süresini Uzattı

1 saat önce

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Dha Dış - Rusya, Ukraynalı Denizcilerin Tutukluluk Süresini Uzattı, System.String[]
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı olan 24 askeri personelin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

TASS'ın haberine göre, mahkemece yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve denizcilerin gözaltı süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi talebiyle, duruşma gizli yapıldı ve gazeteciler yalnızca mahkeme kararının açıklandığı sırada salona alındı.

Rusya, Kasım ayında Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Rus tarafı, gemileri durmaya zorlamak için ateş açmak zorunda kalmıştı.

Yasadışı bir şekilde Rusya'nın devlet sınırını geçmekle suçlanan denizciler, suçlu bulunursa altı yıla kadar hapis cezası alacaklar. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:13:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Ukraynalı Denizcilerin Tutukluluk Süresini Uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]