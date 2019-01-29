Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya: Venezuela'ya Yaptırımlar Hukuk Dışı, Maduro'yu Destekleyeceğiz

Dha Dış - Rusya: Venezuela'ya Yaptırımlar Hukuk Dışı, Maduro'yu Destekleyeceğiz

1 saat önce

Rusya'dan, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararına 'tepki' geldi.

Dha Dış - Rusya: Venezuela'ya Yaptırımlar Hukuk Dışı, Maduro'yu Destekleyeceğiz, System.String[]
Rusya'dan, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararına 'tepki' geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararının meşru olmadığını ve 'hukuk dışı' olduğunu savundu. 

Interfax ajansının bildirdiğine göre, Sierra-Leone Dışişleri Bakanı Alie Kabba ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Lavrov,  "Bir kez daha altını çizmek istiyorum; ABD, Venezuela'da illegal şekilde iktidarı değiştirmek istiyor. Uluslararası toplumun diğer sorumlu katılımcılarıyla birlikte, Devlet Başkanı Maduro'nun yasal hükümetininin, Venezuela anayasasını koruma çabalarını ve krizi anayasal zeminde çözme girişimlerini destekleyeceğiz" dedi.

ABD'nin Venezuela karşısında uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Rus Bakan, "ABD'nin ve yakın müttefiklerinin uluslararası hukukun tüm normlarını kaba şekilde ihlal ederek, bu Latin Amerika ülkesinde açıkça yasal iktidarı devirme yoluna gitmesi bizi tabii ki endişelendiriyor" diye konuştu.

"MUHALEFET ABD'DEN TALİMAT ALIYOR"

Venezuela'da Maduro karşıtı muhaliflerin, ABD'den uzlaşmama konusunda talimat aldığını iddia eden Lavrov, "Edindiğimiz bilgilere göre, bu muhalif hareketin yöneticileri, iktidar herhangi bir şekilde görevi bırakana kadar hiçbir şart altında uzlaşmaya yanaşmamaları konusunda ABD'den talimat alıyor" dedi.

Lavrov ayrıca, Venezuela'ya karşı uygulanan yaptırımların ülkedeki muhalifleri hukuk dışı eylemlere yönelttiğini savundu. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:17 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Venezuela, Güncel
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