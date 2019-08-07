DHA DIŞ - Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı
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Rusya'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptıSiyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:45 Kaynak: DHA
'ya vizesiz ilk Türk yolcu giriş yaptı
Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA
) - Rusya ile Türkiye
arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Moskova
Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.
TK415 uçağı ile 18.55'te Moskova'ya inen yeşil pasaportlu Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu. Gümüştekin'i THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı karşıladı. Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, " Bir birine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok guzel bir duygu" dedi.
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