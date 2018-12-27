Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu - 2 - Ek...

Dha Dış - Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu - 2 - Ek...

1 saat önce

Dha DIŞ - Rusya, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurduRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi.

Dha DIŞ - Rusya, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiğini duyurdu

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi. Yasni bölgesinden fırlatılan füzenin yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktaki Kamçatka bölgesindeki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mokova'daki Ulusal Savunma Merkezini ziyareti sırasında füzenin ateşlenmesi emrini verdiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: DHA

DHA, Rusya Federasyonu, Güncel
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