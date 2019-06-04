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DHA DIŞ - Rusya yeni önleme füzesini test etti

33 dakika önce

– Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, önleme füzesinin testinin Kazakistan'da başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

DHA DIŞ - Rusya yeni önleme füzesini test etti, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, önleme füzesinin testinin Kazakistan'da başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Kazakistan'ın Sary-Shagan test alanında yeni önleme füzesinin test atışını başarılı olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Şoygu'nun açıklamasında Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Vladimir Sergiyenko'nun "Birkaç denemeden sonra yeni önleme füzesi belirlenmiş bir hedefi kesin olarak vurarak görevini başarıyla tamamladı" ifadesine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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- Füzenin fırlatılma anı

-Yükselen dumanlar

-Farklı açıdan görüntüleri
 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:42 Kaynak: DHA
Sergey Şoygu, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Güncel
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