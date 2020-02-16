DHA DIŞ –Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı - Son Dakika

DHA DIŞ –Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı

6 saat önce

İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi.

DHA DIŞ –Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı, System.String[]

İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İngiltere'nin Leicestershire kentinde fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak Ben Newberry adlı bir adamın başına çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan Ben Newberry'nin yanında bulunan arkadaşları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Ben Newberry'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer Ciara Fırtası'ndan sonra Dennis Fırtasını'nın ülkede etkili olması sebebiyle vatandaşları bu tip kazalara karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bir evin önünde kduran 3 kişinin görüntüsü

Yerden havalanan kontrplak'ın aniden adama vurma görüntüsü

Adamın yere düşme görüntüsü


İngiltere, Ciara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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