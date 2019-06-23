DHA DIŞ- S. Arabistan Havayolları Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu şirketi Suudi Havayolları, Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
'ın ulusal havayolu şirketi Suudi Havayolları, Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını duyurdu.
Suudi Havayolları'nın aldığı kararı, Birleşik Arap Emirlikleri
havayolu şirketi Emirates, Hollandalı KLM ve Avustralyalı Qantas şirketleri takip etti. Havayolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı üzerinden uçmama kararı, İran
'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını, hava sınırların ihlal etmesi sebebiyle düşürmesi sonrasında alındı.
- Arabistan
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