Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- S. Arabistan Havayolları Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak
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DHA DIŞ- S. Arabistan Havayolları Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu şirketi Suudi Havayolları, Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını duyurdu.

DHA DIŞ- S. Arabistan Havayolları Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak, System.String[]
Suudi Arabistan'ın ulusal havayolu şirketi Suudi Havayolları, Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını duyurdu.
Suudi Havayolları'nın aldığı kararı, Birleşik Arap Emirlikleri havayolu şirketi Emirates, Hollandalı KLM ve Avustralyalı Qantas şirketleri takip etti. Havayolu şirketlerinin Hürmüz Boğazı üzerinden uçmama kararı, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını, hava sınırların ihlal etmesi sebebiyle düşürmesi sonrasında alındı.


- Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel
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