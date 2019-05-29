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DHA DIŞ – Saakaşvili: Kiev'e dönmek için havalimanındayım

56 dakika önce

– Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Ukrayna'ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını ve Kiev'e dönüş için havalimanında bulunduğunu duyurdu.

DHA DIŞ – Saakaşvili: Kiev'e dönmek için havalimanındayım, System.String[]
– Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Ukrayna'ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını ve Kiev'e dönüş için havalimanında bulunduğunu duyurdu.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden, Ukrayna'ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını duyurdu.

Saakaşvili, Facebook hesabından Varşova Havalimanı'ndaki görüntüsünü, "Havalimanı ve ardından Kiev" mesajı ile yayınladı.

Mihail Saakaşvili, 22 Mayıs'ta Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den Ukrayna vatandaşlığını geri istemişti.

Görüntü Dökümü
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-Saakaşvili'nin havalimanındaki görüntüsü
-Saakaşvili'nin Ukrayna'ya dönüşüne dair konuşması
-Saakaşvili'nin kimlik kartını aldığına dair fotoğraflar


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
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