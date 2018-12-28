Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Saç Kurutma Makinesi ile Soygun Kamerada

Dha Dış - Saç Kurutma Makinesi ile Soygun Kamerada

8 dakika önce

Dha DIŞ - Saç kurutma makinesi ile soygun kameradaRusya, (DHA) ? Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.

Dha Dış - Saç Kurutma Makinesi ile Soygun Kamerada, System.String[]
Dha DIŞ - Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada

Rusya, (DHA) ? Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun elinde taşıdığı kırmızı bir poşetle sakince işyerine girdiği görülüyor. Kadın görevli ile aralarında kısa bir konuşma geçtikten sonra soyguncu, sırt çantasını ofiste bulunan sandalyenin üzerine koyup, elinde taşıdığı kırmızı poşetteki saç kurutma makinesini kadına bir silahmış gibi doğrultup, kadından bir miktar para çalıyor. Ardından soyguncu, parayı daha önce çıkardığı sırt çantasına koyup, işyerinden çıkıyor. Yetkililer, soyguncunun 24 bin Ruble (yaklaşık bin800 TL) çaldığını; zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu

Beşiktaş, Fikret Orman'ın CHP'den Aday Olacağı Yönündeki İddiaları Yalanladı Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:42:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Saç Kurutma Makinesi ile Soygun Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]