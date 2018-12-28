Dha Dış - Saç Kurutma Makinesi ile Soygun Kamerada

Dha DIŞ - Saç kurutma makinesi ile soygun kameradaRusya, (DHA) ? Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.

Dha DIŞ - Saç kurutma makinesi ile soygun kamerada



Rusya, (DHA) ? Moskova'nın Odintsovo şehrinde bir soyguncu, girdiği işyerinde elindeki saç kurutma makinesi ile soygun gerçekleştirdi.



Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun elinde taşıdığı kırmızı bir poşetle sakince işyerine girdiği görülüyor. Kadın görevli ile aralarında kısa bir konuşma geçtikten sonra soyguncu, sırt çantasını ofiste bulunan sandalyenin üzerine koyup, elinde taşıdığı kırmızı poşetteki saç kurutma makinesini kadına bir silahmış gibi doğrultup, kadından bir miktar para çalıyor. Ardından soyguncu, parayı daha önce çıkardığı sırt çantasına koyup, işyerinden çıkıyor. Yetkililer, soyguncunun 24 bin Ruble (yaklaşık bin800 TL) çaldığını; zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

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