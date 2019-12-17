Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu - Son Dakika

Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu

6 saat önce

DHA DIŞ ' Sahibi köpeğini araçta bıraktı' O da vitese çarpınca araç havuza uçtuÇin, (DHA)- Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu.

DHA DIŞ ' Sahibi köpeğini araçta bıraktı' O da vitese çarpınca araç havuza uçtu

Çin, (DHA)- Çin'de sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, vites koluna çarpınca araç havuza uçtu.

Olay, 10 Aralık'ta Zhejiang eyaletindeki Jinhua şehrinde meydana geldi. İçinde köpeğinin de bulunduğu cip ile bir otoparka giriş yapana adam, aracı park etti. Çalışır durumda bıraktığı aracın bagajını açan ve eşyaları alan adam ardından aracın yanından ayrıldı. Otopark güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin aracın içinde hareket ettiği ardından aracın bulunduğu yerden ileri doğru giderek, havuzun içine düştüğü görüldü.

Görüntülerde araç sahibinin durumu fark etmesi sonrası, bulduğu bir tahta parçasını köprü olarak kullandığı ve araçtaki köpeğini kurtardığı görülüyor.

Yerel medya, köpeğin çalışır durumdaki aracın vites koluna çarpması sonrası aracın hareket ettiğini duyurdu.

Dha dış ' sahibi köpeğini araçta bıraktı' o da vitese çarpınca araç havuza uçtu

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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