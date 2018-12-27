Dha Dış - Sahibinin Terk Ettiği O Köpek Koruma Altına Alındı

İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sahibi tarafından yol kenarına terk edilen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından köpeğin koruma altına alındığı belirtildi.

İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sahibi tarafından yol kenarına terk edilen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından köpeğin koruma altına alındığı belirtildi. Hayvan hakları topluluğu RSPC tarafından korunmaya alınan Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğin koruma altına alındığı ve güvende olduğu belirtildi.



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Köpeğin terk edilmesi

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