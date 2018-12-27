Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sahibinin Terk Ettiği O Köpek Koruma Altına Alındı

Dha Dış - Sahibinin Terk Ettiği O Köpek Koruma Altına Alındı

1 saat önce

İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sahibi tarafından yol kenarına terk edilen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından köpeğin koruma altına alındığı belirtildi.

Dha Dış - Sahibinin Terk Ettiği O Köpek Koruma Altına Alındı, System.String[]
İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sahibi tarafından yol kenarına terk edilen köpeğin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve büyük tepki toplamasının ardından köpeğin koruma altına  alındığı belirtildi. Hayvan hakları topluluğu RSPC tarafından korunmaya alınan Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğin koruma altına alındığı ve güvende olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Köpeğin terk edilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:37 Kaynak: DHA

İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın, Sosyetik Güzel Cansu Taşkın' la Konuşmaları Ortaya Çıktı

Tranmere-Morecambe Maçında Yan Hakem Kramponlarını Evde Unutunca Maça Kösele Ayakkabı ile Çıktı Terk Edilen Köpeği, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:10:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sahibinin Terk Ettiği O Köpek Koruma Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]