Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.

– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde şarkıcı, Sweet Caroline isimli parçayı seslendirdiği sırada dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı ayak bileklerinden yakalayıp yere düşürdüğü görülüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Olayın nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu.



Görüntü Dökümü



--------------



-Murray'in şarkı söylemesi



-Sahneye gelen dinleyicinin Murray'a saldırması



-Murray'ın sahneyi terk eden dinleyicinin peşinden gitmesi - İngiltere

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Salah Topu Firmino'ya Bıraktığında Ağlayacaktım

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor