Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

1 saat önce

– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.

Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü, System.String[]
– Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde şarkıcı, Sweet Caroline isimli parçayı seslendirdiği sırada dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı ayak bileklerinden yakalayıp yere düşürdüğü görülüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor.  Olayın nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Murray'in şarkı söylemesi

-Sahneye gelen dinleyicinin Murray'a saldırması

-Murray'ın sahneyi terk eden dinleyicinin peşinden gitmesi - İngiltere

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:49 Kaynak: DHA

Liverpool, Güncel
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