Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

Dha Dış - Sahnedeki Şarkıcıyı Bacaklarından Tutup, Tepe Aşağı Düşürdü

2 saat önce

Dha DIŞ - Sahnedeki şarkıcıyı bacaklarından tutup, tepe aşağı düşürdüİngiltere, (DHA) ? Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı.

Dha DIŞ - Sahnedeki şarkıcıyı bacaklarından tutup, tepe aşağı düşürdü

İngiltere, (DHA) ? Müzisyen Jay Murray, Liverpool'un ünlü eğlence mekanı Cavern Club'ta sahne aldığı sırada saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde şarkıcı, Sweet Caroline isimli parçayı seslendirdiği sırada dinleyicilerden biri aniden sahneye çıkıp, şarkıcıyı ayak bileklerinden yakalayıp yere düşürdüğü görülüyor. Daha sonra şarkıcıyı tekmeleyen dinleyici sahneden ayrılırken; yerden kalkan şarkıcı da peşinden gidiyor. Olayın nedeni bilinmezken, olayın yaşandığı kulüp, sosyal medya hesabından saldırıdan sonra polislerin çağırıldığını, fakat şarkıcının şikayetçi olmayıp sahnedeki performansına devam ettiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:26 Kaynak: DHA

İngiltere, Liverpool, DHA, Güncel
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