Dha Dış –sakar Damat Adayı, 'Kız Kaçırma' Gösterisinde, Gelin Adayını Hastanelik Etti
55 dakika önce
– Evleneceği kadına bir grup arkadaşı ile 'kız kaçırma' kurgusu hazırlayan damat adayının sakarlığı, gelin adayını hastanelik etti.
– Evleneceği kadına bir grup arkadaşı ile 'kız kaçırma' kurgusu hazırlayan damat adayının sakarlığı, gelin adayını hastanelik etti.
Olay, Rusya
'da bulunan Kuzey Osetya
Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da meydana geldi. Damat adayının arkadaşlarının kayda aldığı görüntülerde, gelin adayının bir arkadaşıyla beraber olaydan habersiz bir alışveriş merkezine doğru ilerlediği görülüyor. Yanındaki arkadaşının da olaya dahil olduğunu bilmeyen kadın, alışveriş merkezine girmek üzereyken damat adayı tarafından üzerine beyaz bir örtü atılarak kaçırılıyor, fakat damat adayı, kadını arabaya taşımaya çalışırken ayağının takılması sonucu iki kez düşürüyor.
İki kez düşürüldükten sonra arabaya bindirilen kadının yüzünden yaraladığı; hastaneye kaldırılan kadının burnunun kırıldığı belirtildi.
Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Gelin adayının gelmesini bekleyen damat ve arkadaşları
-Kadının alışveriş merkezine girmek üzereyken kaçırılması
-Adamın, kadını taşırken iki kez düşürmesi
-Kadının hastaneden görüntüsü - Rusya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: DHA
Sevgilisinden Dayak Yediği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı
Dilenci Çocuklar Bahşiş Alamayınca Gelin Arabasının Camını Kırdı
Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın