Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Saldırgan, Kendisini Gözaltına Almak İsteyen Polisleri Hastanelik Etti

Dha Dış - Saldırgan, Kendisini Gözaltına Almak İsteyen Polisleri Hastanelik Etti

15 dakika önce

– Hollanda'da 30 yaşındaki bir adam, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.

Dha Dış - Saldırgan, Kendisini Gözaltına Almak İsteyen Polisleri Hastanelik Etti, System.String[]
Hollanda'da 30 yaşındaki bir adam, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polisin biber gazı  ve coplu müdahalesine rağmen etkisiz hale getirilemeyen adam araçlara da zarar verdi.

Waalwijk kasabasında yaşanan olay amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde ikisi stajyer, 3 polisin etrafa rahatsızlık veren adamı gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Polisleri tek tek darp eden adama polisler de biber gazı sıkıyor. Buna iyice öfkelenen adam, saldırılarını sürdürüyor. Polisler zaman zaman copla müdahale ettikleri adamı bir türlü gözaltına alamıyor. Polonyalı olduğu belirtilen adam, yoldan geçen araçlara da zarar veriyor.

Görüntüler burada kesiliyor.

Polis yetkilileri uyuşturucunun etkisinde kaldığından şüphelendikleri saldırganın gözaltına alındığını; 3 polis memurunun da hafif yaralı olarak tedavi edildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Adamın kaldırımda nedensizce çığlık atması

-Olay yerine polislerin gelmesi üzerine adamın polislere saldırması

-Adama cop, biber gazı ve uyarı atışıyla müdahale

-Adamın araçlara saldırması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meryem Uzerli, Üstsüz Poz Verdi Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:09:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Saldırgan, Kendisini Gözaltına Almak İsteyen Polisleri Hastanelik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]