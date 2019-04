Dha Dış ? Salvini Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci İptal Edilmeli

Dha DIŞ ? Salvini Türkiye 'nin AB 'ye katılım süreci iptal edilmeli Avrupa seçimleri öncesi aşırı sağcıları bir araya getiren Salvini 'Fikrimiz çok açık Türkiye'nin AB'ye katılım süreci iptal edilmeli' DHA ) Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aşırı sağı tek şemsiye altında toplamaya çalışan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini , 'Bizim fikrimiz çok açık Türkiye'nin Avrupa Birliği 'ne (AB) katılım sürecini iptal etmek,' dedi.Üye ülkelerin toplam nüfusunun 500 milyonu bulduğu AB'de 705 sandalyeli parlamento seçimleri, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve milliyetçi, aşırı sağcı ve popülist partilerin yükselişe geçtiği dönemde kritik bir öneme sahip.Seçimler öncesi birlikteki aşırı sağ ve popülist partiler arasındaki ittifaklar da belirmeye başlarken, bu ittifakların parlamentoda edinebilecekleri sandalye sayısının 150'yi aşabileceği öngörülüyor.Matteo Salvini, Avrupa seçimlerine ilişkin kampanyasını, geçen Mart'taülkesindeki parlamento seçimlerinde yüzde 17 olan ve kısa sürede bunu ikiye katlamayı başardığı, hükümet ortağı aşırı sağdaki partisi Lig'in merkezinin bulunduğu Milano'da başlattı.Salvini öncülüğündeki 'Sağduyulu Bir Avrupa'ya Doğru' adlı ittifaka dahil olan Almanya için Alternatif (AfD) partisi Sözcüsü Jörg Meuthen, Finlandiya Gerçek Finliler Partisi'nin (ECR) temsilcisi Olli Kotro ve Danimarka 'dan Dansk Folkeparti'nin (ECR) temsilcisi Anders Vistisen de toplantıya katıldı.Milano'nun seçkin otellerinden birinde düzenlenen zirveyi, 500'ün üzerinde gazeteci takip etti.SALVINI YENİ BİR AVRUPA RÜYASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ, ŞİMDİKİ BİR KABUSAmaçlarının, Avrupa'yı yok etmek değil değiştirmek ve yeni bir büyük Avrupa hazırlamak olduğunu dile getiren Salvini, 'Yeni bir Avrupa rüyası için çalışıyoruz. Çünkü halihazırdaki Avrupa bir kabus, bir rüya değil. Bizimkisi büyük bir proje. Bu ittifakı seçimlere doğru daha da genişleterek Avrupa'nın en büyük grubu olmayı hedefliyoruz,' diye konuştu.Kendilerinin faşist ya da aşırı sağcı gibi terimlerle nitelenmesinden yorulduklarını ifade eden Matteo Salvini, 'Bu, 500 milyon Avrupa halkını ilgilendirmiyor. Biz geleceğe bakıyoruz,' dedi ve Avrupa'yı kurtaracaklarını ifade etti.10 yıllardır kötü bir şekilde Avrupa'yı yönetenlere alternatif olduklarını anlatan Salvini, ekonomik ve sosyal hedeflerine Avrupa bürokrasisinin ihanet ettiğini öne sürerek, Papa 2. Jean Paul 'ün betimlediği Avrupa rüyasının, farklı kimlikler, farklı kültürler ve farklı milletler olduğunu hatırlattı.Salvini, 'Papa 2. Jean Paul'ün egemen, milliyetçi, aşırıcı ve popülist olarak suçlanabileceğini düşünmüyorum. Avrupa bunları tanıyarak Avrupa olur,' diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ÜYELİK SÜRECİ DURDURULMALI'Toplantıda bir gazetecinin, zafer elde etmeleri durumunda Avrupa ekonomisini canlandırmak için ne yapacakları sorusuna karşılık Salvini, öncelikle başta 'Made In Italy' olmak üzere, Avrupa ürünlerini koruyacaklarını belirterek, kıtadaki üreticilere zarar veren ve haksız rekabet yaratan bir takım anlaşmaları tekrar ele alacaklarını söyledi ve bu noktada Türkiye'den de bahsetti.'Bir örnek vereyim; bizim için Türkiye hiçbir zaman Avrupa olmadı ve hiç olmayacak da' diyen İtalyan politikacı, bu ülkede insan haklarının ihlal edildiğini belirterek, şöyle konuştu 'Avrupa Komisyonu ilginç bir şekilde Macaristan Avusturya ve İtalya hükümetlerine yaptırımlar uyguluyor, ama yıllardır yabancı bir güce milyarlarca Euro takdim ediyor ve söz konusu ülke de bunları bizim şirketlerimizle rekabet için kullanıyor. Onun AB'ye üyelik süreci askıya alındı. Bu yetmez, iptal edilmeli, tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bana Türkiye'nin AB ile ne ilgisi olduğunu, popüler ve sosyalist partiler açıklasın. Bizim bu konudaki fikrimiz çok açık.'LE PEN'E İLİŞKİN SORUYA SALVINI'DEN SİNKAFLI YANITBu arada, bir gazetecinin, Marine Le Pen 'in neden aralarında olmadığına ilişkin sorusuna Salvini, sinkaflı da bir kelime kullanarak ". nasıl olabilir bu' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Fransa 'daki Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen , seçim kampanyası çalışmalarından ötürü Salvini öncülüğündeki Milano'daki zirveye katılamayacağını açıklamıştı.Salvini, 'Neredeyse daha önce 16 kez açıkladığım üzere, Fransız, Hollandalı, Avusturyalı ve diğerleri, bana bu zirveyi yapma yetkisini verdi. Burada 4 kişiyiz şu an, ama 15 kişi olsaydık herkes için zor oldurdu' diye sözlerini sürdürdü.