Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama

Dha Dış - Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama

1 saat önce

Dha DIŞ - Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlamaSuriye, (DHA) ? Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

Dha DIŞ - Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Suriye, (DHA) ? Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. SANA ajansı saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştiğini belirtirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

DHA, Rusya Federasyonu, Şam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:45:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]