Dha Dış - Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama
1 saat önce
Dha DIŞ - Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlamaSuriye, (DHA) ? Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi.
Dha DIŞ - Şam
'da Rusya
Büyükelçiliği yakınlarında patlama Suriye
, (DHA
) ? Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. SANA ajansı saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştiğini belirtirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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