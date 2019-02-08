Dha Dış - Şampiyon Rus Boksör Alexander Kostromin Öldürüldü

Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu.

Şampiyon Rus boksör Alexander Kostromin, evinin yakınında ölü olarak bulundu.



Rus boksörün cansız bedeni dün akşam saatlerinde Rusya'nın Belgorod şehrindeki evinin hemen yakınında bulundu. Yerel basın, boksörün 8 kurşun ile vurulduğunun belirlendiğini; cinayeti işleyen kişinin ise araba ile olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini yazdı.



Rus boksör Alexander Kostromin ismini ilk kez 2005'teki müsabakada rakibini yenerek duyurmuştu. 2014'te Kırım'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında altın madalya kazanmıştı. 81 kiloda yarışan boksör, 16 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek karşılaşmaya hazırlanıyordu. 29 yaşında olan boksörün, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



Boksörün görüntüleri



Boks maçından görüntüler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Şampiyon Rus Boksör Alexander Kostromin Öldürüldü

Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu