DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü

Fransa 'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.

Olay, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti. Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu. Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgi cinayet soruşturması başlattı.