Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü
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DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü

43 dakika önce

Fransa'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.

DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü, System.String[]
Fransa'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.

Olay, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti. Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu. Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgi cinayet soruşturması başlattı.


Fransa, Polis, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
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