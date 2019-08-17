DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü
43 dakika önce
Fransa'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.
Olay, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti. Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu. Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgi cinayet soruşturması başlattı.
İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı Alkol alıp gürültü yaptı, diye komşusunu öldürdü 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu