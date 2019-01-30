Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarhoş Yolcu Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı

Dha Dış - Sarhoş Yolcu Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı

17 dakika önce

Dha DIŞ - Sarhoş yolcu nedeniyle Antalya uçağı Soçi'ye acil iniş yaptıSonat KEREM, RUSYA (DHA) - Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı.

Dha Dış - Sarhoş Yolcu Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı, System.String[]
Dha DIŞ - Sarhoş yolcu nedeniyle Antalya uçağı Soçi'ye acil iniş yaptı

Sonat KEREM, RUSYA (DHA) - Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı.

Antalya'ya gelmek üzere St. Petersburg'dan havalanan Rossiya Hava Yolları'na ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı. Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi.

Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı.

Yolcunun gözaltına alınmasının ardından uçak yeniden havalanarak Antalya'ya gitti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

DHA, Soçi, Antalya, Güncel
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