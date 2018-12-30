Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Bu Hafta Medyayı Protesto Etti

Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Bu Hafta Medyayı Protesto Etti

1 saat önce

Dha DIŞ - 'Sarı yelekliler' bu hafta medyayı protesto ettiDeniz Kılınç (DHA) ' Fransa'daki 'sarı yelekliler' protestoları, eylemcilerin dün Paris'te medya kuruluşlarına gösterdiği tepkiyle devam ediyor.

Dha DIŞ - 'Sarı yelekliler' bu hafta medyayı protesto etti

Deniz Kılınç (DHA) ' Fransa'daki 'sarı yelekliler' protestoları, eylemcilerin dün Paris'te medya kuruluşlarına gösterdiği tepkiyle devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri kapsamında protestocular, Fransız medyasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafında olduğu iddiasıyla dün Paris'te toplandı. Dünkü eylemler sırasında geçen haftalara göre eylemci sayısının azaldığına dikkat çekilirken, eylemciler devlet kanallarının önlerinde bir araya gelerek 'Yalan haber' ve 'Macron istifa' sloganları attı.

Paris'te eylemcilerin birkaç aracı ateşe verdiği iddia edilirken, polis eylemcilere gaz bombasıyla karşılık verdi ve eylemcilerin bir kısmı gözaltına alındı. Eylemler ülke genelinde sürerken, Marsilya'da yaklaşık bin protestocunun toplandığı ve Lyon, Bordeaux ve Toulouse kentlerinde de eylemler beklendiği belirtildi.

17 Kasım'da 282 bin, 22 Aralık'ta da 38 bin 600 kişinin katıldığı eylemlerin ardından Paris polisi, bu haftaki eylemlere ülke genelinde toplam 12 bin kişinin katıldığını ve protestocu sayısında azalma görüldüğünü vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:42 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, DHA, Güncel
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