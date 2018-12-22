Dha Dış - Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti
1 saat önce
– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.
– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.
LeMonde'de yer alan habere göre, Fransa
'nın Perpignan şehrinde meydana gelen kazada, 36 yaşındaki motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motor sürücünün hayatını kaybetmesiyle birlikte 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:35 Kaynak: DHA
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