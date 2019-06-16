Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 31'inci haftasında
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DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 31'inci haftasında

53 dakika önce

– Fransa'da Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 31'inci haftasında devam ediyor.

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 31'inci haftasında, System.String[]
Fransa'da Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 31'inci haftasında devam ediyor.
Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 31'inci haftasında da devam ediyor. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Toulouse olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.
Paris'te başlayan ve sonrasında diğer kentlere yayılan eylemlere bu hafta Toulouse'da yüksek katılım görüldü. Toulouse'daki eylemlere binden fazla kişi katılırken, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlere ülke çapında katılımın azaldığı belirtilirken, bu hafta ülke genelindeki katılımın geçen haftaki 10 bin eylemcinin altında olduğu vurgulandı.
Eylemlerin hafiflemesine rağmen, Macron'un bu hafta açıkladığı yeni reform paketiyle protestoların yeniden artabileceği belirtildi. Söz konusu reform paketinde orta gelirlilere yönelik vergi indirimi bulunsa da işsizliğin azalması için yoksullara yönelik yardımın kesilmesi ve emeklilik yaşı geçen kişilerin çalışmaya devam etmelerinin teşvik edilmesi gibi kararların eylemleri yeniden şiddetlendirebileceğine dikkat çekildi.

Görüntü Dökümü
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-Polisin eylemcilere biber gazı ile müdahalesi
-Polisin bir eylemciyi ittiği görüntü
-Polisin bir eylemciye polis kalkanı ile vurma anı
-Polisin cop ile eylemciyi darp etme anı
-Eylemcilerin yürüyüşü


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:24 Kaynak: DHA
Paris, Toulouse, Fransa, Güncel
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