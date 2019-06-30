Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor

26 dakika önce

– Fransa'nın başkenti Paris'teki rekor sıcaklığa rağmen Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin engelli bir eylemciye karşı şiddet kullandığı görüldü.

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'teki rekor sıcaklığa rağmen Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin engelli bir eylemciye karşı şiddet kullandığı görüldü.
Paris'te 17 Kasım'da ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve hükümet politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, 33'üncü haftasında devam ediyor. Geçen hafta görülen 10 bin kişilik katılımın yanında bu hafta Paris'te görülen rekor sıcaklık düzeyleriyle katılımcı sayısında düşüş görüldü. Buna rağmen eylemlere katılan yaklaşık 6 bin kişilik protestocu grubu, Fransa hükümetine yönelik eleştirilerine devam ediyor.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Lille'deki protestolarda polisin engelli bir protestocuya karşı şiddet kullandığı görüldü.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Polisin eylemcileri gözaltına alma anları
-Polisin engelli eylemcinin tekerlekli sandalyesini çekmesi
-Oturan eylemcilere biber gazı sıkan polisler


- Kılınç
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın kızı Ivanka'nın liderlerle konuşmaya çalıştığı görüntü sosyal medyayı salladı Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'nin maaşı 160 TL yapıldı Hasan Mezarcı, Abdullah Gül ile 1994 yılında yaşadığı "yeni parti" diyaloğunu paylaştı Angela Merkel'den titreme görüntüleriyle ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:40:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]