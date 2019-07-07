Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ediyor
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DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ediyor

52 dakika önce

Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ediyorFransa, (DHA) ? Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların Avrupa Birliği (AB) bayrağı yaktığı görüldü.

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ediyor
Fransa, (DHA) ? Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların Avrupa Birliği (AB) bayrağı yaktığı görüldü.
Paris'te 17 Kasım'da ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve hükümet politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, 34'üncü haftasında devam ediyor. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta başkent Paris olmak üzere, Toulouse ve Nantes sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris'teki protestolarda, protestocuların AB bayrağı yaktıkları görüldü.
DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 34'üncü haftasında devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:50 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Fransa, DHA, Güncel
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