Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 35'inci haftasında devam ediyor
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DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 35'inci haftasında devam ediyor

5 saat önce

Sarı Yelekliler eylemleri 35'inci haftasında devam ediyorDeniz Kılınç, (DHA) ? Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 35'inci haftasında sakin bir seyirde devam etti.

DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 35'inci haftasında devam ediyor
Deniz Kılınç, (DHA) ? Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 35'inci haftasında sakin bir seyirde devam etti.
Paris'te 17 Kasım 2018'de petrol fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden sarı yelekliler eylemlerinin 35'inci haftasında protestocular, eylemlerini sürdürdü. Fransa'nın çeşitli kentlerinde eylemler devam ederken, en kalabalık grubun Paris'teki Stalingrad meydanında toplandığı belirtildi. Eylemcilerin sık sık rotalarından çıktıkları söylenirken, polisin, meydanın kuzeyinde yer alan metro istasyonunda bir araya gelen eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandığı vurgulandı.
CNN'de yer alan habere göre, Mart ayındaki eylemler sırasında gözünü kaybeden 24 kişiden biri olan David Breidenstein isimli bir protestocu, 14 Temmuz Bastille Günü'nde eylemlere geri döndü. Mart ayında Paris'in ünlü restoranlarından biri olan ve varlık simgesi olarak da gösterilen Le Fouqet restoranının ateşe verilmesinin ardından polisin sıktığı plastik mermi sebebiyle gözünü kaybeden Breidenstein, eylemlere katılmaya hazır olduğunu söyledi. Eylemlerin başlangıcından bu yana yaralanan 24 kişiden biri olan Breidenstein, 16 Mart'tan bu yana eylemlere katılamadığını belirtti.
DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 35'inci haftasında devam ediyor
Fransa, Paris, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
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