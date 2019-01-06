Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

Dha Dış - Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

51 dakika önce

– Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.

Dha Dış - Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.

Sakin başlayan protestolar polisin sert müdahalesiyle yerini gerginliğe bıraktı, akşam saatlerinde polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Görüntü Dökümü:

Pankartlar taşıyan protestocular

Polisin protestoculara sert müdahaleleri

Polisin protestoculara gazlı müdahalesi - Paris

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Fransa, Paris, Güncel
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