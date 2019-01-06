Dha Dış - Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor
51 dakika önce
– Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.
– Fransa
'nın başkenti Paris
'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.
Sakin başlayan protestolar polisin sert müdahalesiyle yerini gerginliğe bıraktı, akşam saatlerinde polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.
Görüntü Dökümü:
Pankartlar taşıyan protestocular
Polisin protestoculara sert müdahaleleri
Polisin protestoculara gazlı müdahalesi - Paris
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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