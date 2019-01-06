Dha Dış - Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor
38 dakika önce
Dha DIŞ - Sarı Yelekliler eylemleri devam ediyorParis, (DHA) ? Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.
Dha DIŞ - Sarı Yelekliler eylemleri devam ediyor Paris
, (DHA
) ? Fransa
'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.
Sakin başlayan protestolar polisin sert müdahalesiyle yerini gerginliğe bıraktı, akşam saatlerinde polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
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