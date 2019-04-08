Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Sarı Yelekliler Eylemlerinde Tepki Çeken 'polis Şiddeti?

Dha Dış ? Sarı Yelekliler Eylemlerinde Tepki Çeken 'polis Şiddeti?

1 saat önce

Dha DIŞ ' Sarı yelekliler eylemlerinde tepki çeken 'polis şiddeti'Fransa (DHA) ' Fransa'da yapılan 'Sarı Yelekliler' protestolarının 21'inci haftasında birçok noktada polis eylemcilere yine sert müdahalede bulundu.

Dha DIŞ ' Sarı yelekliler eylemlerinde tepki çeken 'polis şiddeti'

Fransa (DHA) ' Fransa'da yapılan 'Sarı Yelekliler' protestolarının 21'inci haftasında birçok noktada polis eylemcilere yine sert müdahalede bulundu.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoları, hafta sonu başta Paris olmak üzere Cognac, Lille, Rounen ve Toulouse gibi birçok şehirde devam etti. Eylemlerde polis, göstericilere biber gazı ve cop ile müdahale etti. Yaşanan şiddet ise yine diğer eylemciler tarafından kaydedildi.

Polisin uyguladığı orantısız kuvvet ve darp anına dair görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:58 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Polis, Güncel
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