Dha Dış - Sarı Yelekliler Paris Sokaklarında
3 saat önce
Dha DIŞ - Sarı yelekliler Paris sokaklarındaFransa (DHA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri bugün de devam etti.
Dha DIŞ - Sarı yelekliler Paris
sokaklarında Fransa
(DHA
) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri bugün de devam etti. Protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
karşıtı sloganlar attı, bazı noktalarda polis göstericileri biber gazı ile müdahale etti.
Cumhurbaşkanlığı sarayına giden cadde ve sokakların polis tarafından tutulması üzerine, Opera Meydanı'na yürüyen göstericiler oradan da tarihi Louvre Müzesi çevresine geldi.
Protestocuların eylemlerine karşın polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:00 Kaynak: DHA
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