Dha Dış - 'Sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı
51 dakika önce
– Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
– Paris
'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
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Paris'te 'sarı yelekliler' protestcularının yaktıkları araç - Fransa
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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