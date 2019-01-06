Son Dakika Haberleri: Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı

Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı

38 dakika önce

Dha DIŞ - 'Sarı Yelekliler' Paris'te araba yaktıFransa, (DHA) ' Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.

Dha DIŞ - 'Sarı Yelekliler' Paris'te araba yaktı

Fransa, (DHA) ' Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Fransa, DHA, Paris, Güncel
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