Dha Dış - 'sarı Yelekliler' Paris'te Araba Yaktı
38 dakika önce
Dha DIŞ - 'Sarı Yelekliler' Paris'te araba yaktıFransa, (DHA) ' Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
Dha DIŞ - 'Sarı Yelekliler' Paris
'te araba yaktı Fransa
, (DHA
) ' Paris'te devam eden 'sarı yelekliler' protestolarına polisin sert müdahalesi sonrası, protestocular kent sokaklarında bir arabayı ateşe verdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
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