Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu

Dha Dış - Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu

1 saat önce

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor.

Dha Dış - Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu, System.String[]
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eli kopan göstericiye müdahale edilmesi

Eylemlerden görüntü

Zarar gören iş yeri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

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