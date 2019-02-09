Dha Dış - Sarı Yelekliler Protestosunda Bir Eylemcinin Eli Koptu
1 saat önce
Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor.
Fransa
'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemleri 13. haftasında sürüyor. Paris
'teki gösteriler sırasında bir göstericinin eli koptu, çok sayıda eylemci de yaralandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Eli kopan göstericiye müdahale edilmesi
Eylemlerden görüntü
Zarar gören iş yeri
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:47 Kaynak: DHA
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